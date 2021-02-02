Pandemi döneminde çocuklarını daha iyi tanıyan aileler bakın soluğu nerde aldı? Ergoterapi Merkezinde çocuklar ruhsal ve psikolojik sorunlarından oyunlar ile kurtuluyor Bu merkezde çocuklar eğitsel oyunlar ile tedavi ediliyor

Pandemi süreci ile birlikte çoğunlukla evde kalan anne ve babalar çocukları ile daha fazla vakit geçirerek onlardaki ruhsal ve psikolojik değişimleri, eksiklikleri daha fazla görünce soluğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde kurulan ‘Ergoterapi Merkezi’nde aldı. Merkezde çocuklardaki gelişim ve psikolojik sıkıntılar eğitsek oyunlar ile tedavi ediliyor.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi Ergoterapi Merkezi’nde normal günlere nazaran pandemi döneminde daha fazla yoğunluk yaşanmaya başlandı. Hastanede çocuk psikiyatristleri tarafından yönlendirilen ve motor aktivite olarak adlandırılan ayakkabı bağcığı bağlayamama, dikkat eksikliği olan, hiperaktivite bozukluğu gibi ruhsal ve psikolojik destek alması gereken çocuklar tedavi eğitsel oyunlar ile tedavi ediliyor.



“İhtiyaçlarını gideremeyen çocuklar buraya başvuruyor”

Ergoterapist Sedanur Gürlek, çocukların ihtiyacına göre program hazırladıklarını belirterek, “Buraya psikiyatri bölümüne başvuran çocuklar doktorlar tarafından yönlendiriliyorlar. Günlük yaşam becerilerinde, kendi günlük ihtiyaçlarını görmede sorun yaşayan çocuklarla burada rehabilitasyon programını yürütüyoruz. Çocuk yazı yazmada zorlanabilir, bağcığını bağlamada zorlanabilir veya duyusal problemleri olabilir. Çocuğun ihtiyacına göre programını belirleyip burada rehabilitasyon süreçlerini yürütüyoruz ergoterapi biriminde” dedi.



“Ergoterapi zaman isteyen bir süreç”

Ergoterapinin zaman isteyen bir süreç olduğuna dikkat çeken Gürlek, bunu çocuktan çocuğa değişiklik gösterdiğini vurguladı. Gürlek, “Çocuğun yaşamış olduğu duyu, algı ve motor problemleri onun günlük yaşamında problemlere yol açabiliyor. Böyle bir etkileri görülebiliyor günlük yaşamlarında. Terapi süresi çocuktan çocuğa çok değişir, durumdan duruma, tanıdan tanıya. Çocuğu kendi özelliklerine göre değerlendirip sonuca göre biraz yorumlamak gerekir. Tabi biraz zaman alan, emek isteyen, çalışma süreci isteyen bir süreç” diye konuştu.



Pandemi sürecinde aileler çocuklarını tanıma imkanı buldu

Pandemi sürecinde ailelerin çocukların bir takım sıkıntılarını görme imkanı bularak bu merkeze başvurduğunu söyleyen Gürlek, “Pandemi sürecinde ilk aşamalarda programımız da biraz sakinleşmeler oldu ama, bir, iki ay sonrasında tekrar eski yoğunluğumuza geri döndük. Şuan programımız çok dolu, talep baya fazla. Aileler pandemi sürecinde çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkanı buldular ve çocuklar okula gidemedikleri için, sosyal ortama çok çıkamadıklarından dolayı aktiviteleri kendileri gerçekleştirmede biraz problemler yaşadılar. Buraya geldiklerinde aslıda biz onlara o fırsatı da sunuyoruz. Burada yapabileceklerini görüyorlar, ailelerde çocuklarının evde yapamadığı aktiviteleri burada yaptığını gördükçe, öğrendiklerini gördükçe motive oluyorlar” dedi.



Ergoterapi mesleği?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleği. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamakken, ergoterapistler ise kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyen kişiler.

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