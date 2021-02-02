Afyonkarahisar’da arama kararları bulunan 9 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kentte, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı, cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.