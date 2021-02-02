Afyonkarahisar’da arama kararları bulunan 9 şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kentte, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı, cezaevine gönderildi.

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