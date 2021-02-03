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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Lig: Afyonspor: 2 - Sarıyer: 0

İHA

2. Lig: Afyonspor: 2 - Sarıyer: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Sarıyer’i 20 mağlup etti.

Stat: Zafer Stadı
Hakemler: Erhan Kutlu xx, Sezgin Altun xx, Muhammed Yıldız xx
Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Emre Tosun xx, Onur Toprak xx (Mehmet Çoban dk. 90 ?), Doğan Ateş xx (Emre Kasal dk. 90 ?), Anıl Yaşar xx, Savaş Tağa xx (Ferhan Evren dk. 75 x), Alper Tursun xx, Erhan Şentürk xx (Cihan Özkara dk. 83 ?), Aykut Uluç xx, Nazmi Candoğan xx, Okan Yıldız xx
Sarıyer: Ali Türkan xx, Şaban Özel xx, Savaş Yılmaz x (Adem Koçak dk. 81 ?), Fatih Gül xx (Zafer Şensoy dk. 59 x), Barış Memiş xx (Özgür Yıldırım dk. 69 x), Okan Deniz xx (Muhammed Demirci dk. 81 ?), İlyas Çakmak xx (Furkan Yaman dk. 69 x), Nuri Terliksiz xx, Mehmet Cansın Çiçek x, Oğuz Yıldırım xx, Bertul Kocabaş x
Goller: Erhan Şentürk (dk. 45+), Okan Yıldız (dk. 55) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Anıl Yaşar (Afyonspor), Mehmet Cansın Çiçek, Savaş Yılmaz, Bertul Kocabaş, Zafer Şensoy, Muhammed Demirci (Sarıyer)

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