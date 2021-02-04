Afyonkarahisar’ın nüfusu 2020 yılında 736 bin 912 kişiye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Afyonkarahisar’ın nüfusu 2020 yılında 736 bin 912 kişi oldu.

TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada 2019’da 729 bin 483 olan kent nüfusu 2020 yılında 7 bin 429 kişi artarak 736 bin 912 oldu. Kentte ilçelerin nüfusu bir önceki yıla göre 8 bin 219 kişi artarak 444 bin 452 oldu. 2019 yılında nüfus toplamı 293 bin 250 olan belde ve köylerde ise bu rakam 790 kişi azalarak 292 bin 460’a geriledi. Kentte 20192020 yıllarındaki yıllık nüfus artış hızı ise yüzde 10.1 olarak gerçekleşti. Kentin yabancı nüfus oranlarının da açıklandığı istatistiklerde 5 bin 814 erkek, 5 bin 285 kadın yabancı uyruklu kişinin olduğu belirtildi.

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