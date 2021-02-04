Afyonkarahisar, doğal taşta dünya markası haline geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi üyesi Rüstem Çetinkaya, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve Afyon Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni ziyaret etti. Bölgedeki temaslarını değerlendiren Çetinkaya, “Yaptığımız görüşmeler neticesinde istişarelerimiz olumlu geçti. Afyonkarahisar sanayi ve doğal taş özelinde ülkemiz için kritik öneme sahip” dedi.

Çetinkaya, bölgedeki temasları kapsamında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile Afyon Sanayici ve İş Adamları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Çetinkaya, “Afyonkarahisar adeta kendi memleketim gibi. Gerek sanayisi gerekse doğal taş özelinde ülkemiz adına kritik önem arz ediyor. Yaptığımız görüşme neticesinde istişarelerimiz olumlu geçti. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

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