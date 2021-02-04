Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

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Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in şehit olduğu haberini Afyonkahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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