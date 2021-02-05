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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şuhut’ta kan bağışına yoğun ilgi

İHA

Şuhut’ta kan bağışına yoğun ilgi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her ay rutin olarak Afyonkarahisar Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Şuhutlu vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Şuhut İlçe merkezi Yeni Cami önünde gerçekleşen kan bağışına vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar kan bağışı kampanyası düzenlendiğini duyar duymaz duyarlı davranış sergileyip Kızılay aracının bulunduğu giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışının hayat kurtardığını ifade eden Şuhutlu vatandaşlar, herkesin kan bağışı yapması konusunda tavsiyelerde bulundu.

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