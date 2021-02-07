Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Afyonkarahisar’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak Erenler, Kayadibi ve Eşrefpaşa mahallelerinde 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 8.16 gram metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 410 TL para, 1 adet hassas terazi, 12 adet sim kart, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo ele geçirildi. 10 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.