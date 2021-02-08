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'Bu mantarlar lise mezunu olacak' esprisi Eski lise binasında istiridye mantarı üretiyorlar Bir araya gelen kadınlar sınıflarda istiridye mantarı üretimine başladı

İHA

'Bu mantarlar lise mezunu olacak' esprisi Eski lise binasında istiridye mantarı üretiyorlar Bir araya gelen kadınlar sınıflarda istiridye mantarı üretimine başladı

Afyonkarahisar’da eski bir lise binasını mantar üretim tesisine çeviren kadınlar, kurdukları kooperatif bünyesinde sınıflarda istiridye mantarı üretimine başladı.
Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde uzun yıllar liseli öğrencilerinin eğitim aldığı okulun başka bir binaya taşınmasıyla atıl konuma geçen eski binada, 'Kadın Kültür Evi' bünyesinde oluşturulan kooperatif tarafından istiridye mantarı üretimine başlandı. Bir zamanlar ders sıralarının olduğu sınıflara yerleştirilen raflarda istiridye mantarlarının filizlenmeye başlaması üzerine, 'Bu mantarlar lise mezunu olacak' esprisi yapılıyor. Üretimin her aşamasını büyük bir titizlikle takip eden kadınlar, her gün üretim tesisine gelerek mantarların oluşum aşamasını yakından takip ediyor.

“Şimdiden mantar siparişlerini aldık”
Bayat Kadın Kültür Evi Bünyesinde kurulan Kooperatifin Başkanı Dilek Ede, istiridye mantarı üretimine hanımlarla ortak bir fikir alarak başladıklarını belirterek, daha şimdiden siparişleri aldıklarını söyledi. Ede, “Valimizin, kaymakamımızın ve belediye başkanımızın destekleriyle bu tesisi kurmuş olduk. Kooperatifimizin bünyesindeki bayanlarla her gün gelip bu ürünleri kontrol ediyoruz. Sıcaklıklarını, nemlerini ölçüyoruz, ürünlerin oluşumuna bakıyoruz. İnşallah 35 gün içerisinde ürünlerimizi hasat edeceğiz. Zaten siparişlerimizi de şimdiden aldık. Üretimde kadınlarla var, bizler de varız sağ olsun bu kooperatifi kuranlardan emeği geçenlerden Allah razı olsun. Üretimde kadın gücü de var artık” diye konuştu.

“Kadınlar bu iş için çok hevesli”
Kadınların bu iş için çok hevesli olduklarını ve aile ekonomisine de ciddi katkı sağlayacaklarını kaydeden Ede, “Sadece kooperatif bünyesindeki bayanlar değil dışarıdaki bayanlarımızda merak ediyor. Bunun için mantar yetiştiriciliği kurslarını da vermeye başlıyoruz. Halk Eğitim Merkeziyle iletişim halindeyiz, şimdi buna başlıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Afyonkarahisar’ın tüm mantar siparişlerine talip olacağımıza inanıyorum. Şuan 8 bayanımız dönüşümlü olarak buraya geliyorlar, ürünleri inceliyorlar ve raporları tutuyorlar. İlerleyen zamanlarda daha farklı alanlarda daha farklı üretim dallarında bulunacağız” dedi.

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