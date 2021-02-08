Eber Gölü’nde kaçak avcılar drone ile havadan tespit edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri Eber Gölü’nde kaçak avlanan avcıları havadan drone ile tespit etti.

Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler tarafından Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan ve çok sayıda kuş türü ile birlikte balık sayısına sahip olan Eber Gölünde drone ile kaçak avcılığa karşı havadan denetim yapıldı. Denetimleri ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını sebebiyle tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, bölge müdürlüğümüze bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerimiz, Eber Gölünde dronla kaçak av kontrol çalışması yaptı. Çalışmalarda tespit edilen avcılarla ilgili işlem yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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