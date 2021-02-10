Bu pazarda eller cebe girmeden önce semaya kalkıyor Dinar’daki pazarda 30 yıldır alışveriş dua ile başlıyor Semt pazarında dua geleneği hala yaşatılıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kurulan semt pazarında alışveriş sabah yapılan dua ile başlıyor. 30 yıldır devam eden gelenekte tezgahlar açıldıktan sonra müşteri ve pazarcı esnafı bolluk ve bereket getirmesi için dua ederek alışverişe başlıyor.

Dinar ilçesinde kurulan ve ilçenin en büyük pazarı olan Salı Pazarı 30 yıldan bu yana her hafta dualar ile açılıyor. Hoparlörden yapılan dua ile esnaf ve müşteriler ellerini semaya açarak alışveriş öncesi dua ediyor. Yapılan duada alışverişin ve ticaretin öncelik dürüst ve hayırlı yapılması temennisinde bulunulurken sonrasında ise devlet, millet ve ordu ile birlikte Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV) ve ölenlerin ruhların hediye ediliyor. Dua Fatiha’nın okunması ile sona eriyor. Yapılan duanın ardından ise pazarda alışveriş başlıyor.

Esnaf ve vatandaşlar uygulamadan memnuniyetlerini dile getirirken, duanın bolluk ve bereketi arttırdığını da belirttiler. Dua ile huzur içinde başlayan ve yaklaşık 30 yıldan bu yana devam eden dua geleneğinin esnaf ve vatandaşlar ilerleyen yıllarda da devam etmesini istiyor.

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