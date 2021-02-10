İscehisar’da itfaiye personeline hizmet içi eğitim verildi Başkan Şahin: “Yeni itfaiye binası yapacağız”

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi İtfaiye Amirliği düzenlediği eğitimde, itfaiye personeline yangına müdahale teknikleri, araç gereçlerin kullanımı, ilk yardım ve olay yerinde karşılaşılabilecek olumsuzluklar konularında hizmet içi eğitim verdi.

İscehisar ilçesinde belediyenin hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede Belediye İtfaiye Amirliği tarafından itfaiye ekiplerine eğitim verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimleri değerlendiren Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Türkiye’de ve Afyonkarahisar’da örnek belediye olmaya devam edeceklerini söyledi. Hizmet içi eğitimlerin devam edeceği bilgisini veren Şahin konuşmasına şöyle devam etti:

“Kısa süre içinde itfaiye ekip ve ekipmanları için yeni bir bina inşa edeceğiz. Belediyemize yeni itfaiye aracı kazandırmak için girişimlerimiz devam ediyor. Daha bilinçli personel ile can ve mal kaybının en aza indirgenmesi için eğitimlerimiz rutin şekilde devam edecek.”

Öte yandan eğitimini başarıyla tamamlayan itfaiye çalışanlarına belgeleri Başkan Şahin, Başkan Yardımcıları Gülsefa Azgın, Nurullah Mardin ve İtfaiye Amiri Ramazan Barlak tarafından verildi.

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