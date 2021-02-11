Polis ahırdaki saman balyaları arasında eroin ele geçirdi

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Afyonkarahisar’da polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ahırdaki samanların arasına saklanmış halde eroin ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 12 bin TL para ele geçirdi.

Olay, Dinar ilçesi Mehmet Çavuş mahallesinde meydana geldi. Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Atalay D., isimli şahsı takibe aldı. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler ahırda yaptığı aramada saman balyası arasında şeffaf poşete sarılı şekilde 0.7 gram eroin, 11 bin 835 TL uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para, 10 adet mermi ve cep telefonları ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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