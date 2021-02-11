Polis durumundan şüphelendiği şahsın üzerinde eroin ele geçirdi

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis durumundan şüphelendiği bir şahsın üzerinde yaptığı aramada alüminyum folyo içerisinde kağıda sarılı halde eroin ele geçirdi.

Olay, Dinar ilçesi Pınarbaşı mahallesinde meydana geldi. Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri N.D., isimli şahsın durdurarak üst araması yaptı. Aramada alüminyum folyo içerisinde kağıda sarılı halde 0.8 gram eroin ele geçirildi. Olayın ardından şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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