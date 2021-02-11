Sosyal medya üzerinden odun, talaş malzemesi dolandırıcılığı Vatandaşları odun, talaş malzemesi satıyoruz diye 100 bin TL dolandıran 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden odun, talaş malzemeleri sattıklarını öne sürerek yaklaşık 100 bin TL’lik dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak odun, talaş malzemelerini satacaklarını beyan edip vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şahıslar ile ilgili çalışma başlattı. Bir süre yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda 100 bin TL’lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.