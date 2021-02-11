12 gündür kayıp gençten haber alınamıyor

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 31 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Barış Çağlar’ın bulunması için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası Barış Çağlar, 31 Ocak Pazar günü babasına ait evden çıktıktan sonra geri dönmeyince yakınları polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Çağlar’ı bulmak için Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden getirilen iz takip ve kadavra köpekleri ile arama çalışması başlatıldı. Çağlar’ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

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