Şuhut'ta jandarmadan trafik denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik kimlik ve ruhsat denetimi yaptı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ŞuhutÇakırözü yolunda araçlara yönelik kimlik ve ruhsat kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde jandarma ekipleri araçları durdurarak sürücülerinin ruhsat ve ehliyet kontrolünü gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, uymayanlar ve evraklarında eksiklikleri bulunan sürücüler hakkında ise cezai işlem yapıldı.

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