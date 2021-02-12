Şüphe üzerine durdurulan araçlarda uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından durdurularak bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Afyonkarahisarİzmir kara yolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde şüphe üzerine iki araç durdurularak arama yaptı. Yapılan aramalarda, 22.22 gram metamfetamin maddesi , 0.56 gram plaka esrar maddesi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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