Kaymakam Kaçmaz OSB'de devam eden çalışmaları inceledi

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Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kaçmaz, OSB'de devam eden çevre düzenleme ve yol yapım bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme esnasında Kaymakam Kaçmaz'a, OSB Müdürü Erol Ünsoy ve Şantiye Şefi Cevat Yalın eşlik etti. Kaymakam Kaçmaz çalışmaları sürdüren ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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