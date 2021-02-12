Şuhut'ta Afiş Sergisi büyük beğeni topladı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2021 Aile Yılı kapsamında Şuhut Meslek Yüksekokulu'nda açılan Afiş Sergisi Şuhut'u vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından büyük beğeni topladı.

Şuhut'ta 2021 Aile Yılı kapsamında Şuhut Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Ağtaş tarafından hazırlanan Afiş Sergisi, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yaşar Ceylan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ali Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Başkurt ve MYO öğretim üyelerinin katılımlarıyla açıldı. Proje kapsamında planlanan her aya ait temaların sembolize edilerek anlatıldığı afişlerin yer aldığı sergi sanal olarak da ziyaret edilebileceği öğrenildi.

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