Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte narkotik polisi tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar merkezli Manisa ve Hatay'da önceden belirlenen adreslere narkotik polisi eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında 4’ü Afyonkarahisar’da, Manisa ve Hatay'da 1'er kişi olmak üzere toplam 6 şahıs uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y., S.Ö., H.İ.Ç. ile M.E., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.S. ile M.A.B., isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.