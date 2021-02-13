Afyonkarahisar’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

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Afyonkarahisar’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri soğuk ve karlı günlerde yaban hayvanlarının beslenmesi işin doğaya 300 kilogram yem bıraktı.

Afyonkarahisar’da soğuk ve karlı havalarda yaban hayvanları unutulmadı. DKMP 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ’da bulunan yaban hayatını geliştirme sahasında yemle çalışmasında bulundu. Bölgeye giden ekipler yaban hayvanları için belirledikleri noktalara 300 kilogram yiyecek bıraktı.

Öte yandan kış ayları boyunca Afyonkarahisar’ın çeşitli bölgelerimde yemle faliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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