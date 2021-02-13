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Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu erken başladı Hafta sonu açık olan çiçekçiler karardan hayli memnun Pandemide online çiçek siparişleri arttı, çok kırmızı gül tercih ediliyor

İHA

Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu erken başladı Hafta sonu açık olan çiçekçiler karardan hayli memnun Pandemide online çiçek siparişleri arttı, çok kırmızı gül tercih ediliyor

Afyon'daki çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı dönemine denk gelmesi sebebi kapılarını sabahın erken saatlerinden itibaren açarken, en çok satış online olarak yapılıyor.
14 Şubat Sevgililer günü öncesi bugün ve yarın açık olan çiçekçilerde yoğunluk başladı. Pandemi nedeniyle online satışların başladığı çiçekçilerde vatandaşların siparişleri tedbirlere uyularak el değmeden kapılarına kadar ulaştırılıyor. Afyonkarahisar’da çiçekçilik yapan Necati Taşpınar, pandemi nedeniyle online çiçek satışlarının arttığını belirterek çiçekçilerin bu hafta açık olmasının memnuniyetle karşılandığını kaydetti. Taşpınar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanıyor. Daha önceki hafta sonları kapalıydık. 14 Şubat bu yıl pazar gününe geldiği için bu hafta sonu açık olmaktan çok memnun ve mutluyuz. Cumartesi ve pazar günleri müşterilerimiz buraya gelip çiçek alabilecek. Pandemiden dolayı gelmek istemeyenler için de servislerimiz var. Gece 23.00’a kadar servis yapacağız. Pandemi nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlarımıza online olarak satışlarımızda bir hayli artış oldu. Yurtdışından ve ülke genelinden bizlere siparişler geliyor. Biz servilerimiz yapıyoruz hijyenik bir şekilde, bütün önlemlerimiz alıp. El değmeden kapısına bırakıp, internet aracılığıyla çiçek satışlarımız yapıyoruz” dedi.
Sevgililer gününde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini ifade edilen Taşpınar, “Sevgiler gününde olmazsa olmaz kırımız gül revaçta. Daha sonra orkideler var, aranjman yapıyoruz, saksı çiçekleri var, buketlerimiz var. Her bütçeye göre çiçeklerimizin hazırlığını yaptık ve satmaya başladık” diye konuştu.

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