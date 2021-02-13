15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülün beldesinde su kuyusuna düşen yavru köpeği vatandaşlar kendi imkanları ile kurtaramayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden AFAD ekipleri yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpeği kurtardı. Yavru köpeğin durumunu inceleyen ekipler ona süt vererek sakinleşmesini sağladı.

Öte yandan köpeğin kurtarma anını izleyen vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarına sarılarak görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.