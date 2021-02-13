Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. Hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş voleybol takımı Tokat Belediye Plevne’yi 30 mağlup etti.



Afyon Belediye Yüntaş voleybol takımı, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibi Tokat Belediye Plevne takımını 3 0 yendi. Ozan Çağrı Sarıkaya ve Zafer Özmen’in hakemliğini yaptığı maçta takım oyuncuları şöyleydi;

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, (Fatih Ürün, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Berk Yılmaz)

Tokat Belediye Plevne: Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano (Atakan Topal, Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Halil Dolaşık)

Maçtaki set puanları ise şöyle; 2522, 2519, 2518 Süre: 79 dakika (27, 27, 25)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.