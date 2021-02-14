‘Çobanlar Eğitim Kalitesini Artırma Projesi’ devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde hayata geçirilen ‘Çobanlar Eğitim Kalitesini Artırma Projesi’ öğrenciler ve aileleri öğretmenleri tarafından evlerinde ziyaret ediliyor.

‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ parolası ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Çobanlar Eğitim Kalitesini Artırma Projesi kapsamında öğrenci aile ziyaretlerine başlanıldı. Korona virüs (Covid19) nedeniyle okullardan uzak kalan öğrencilere moral olması ve eğitim kalitelerinin artırılması adına motivasyonlarını sağlamak için projenin önemine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak, "Okul müdürlerimizle birlikte öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederek, öğrenci ve velilerimizle ilgilenerek motivasyonlarını sağlamak, eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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