2. Lig Beyaz Grup: Afyonspor: 0 - Çorum FK: 1

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Çorum FK’ya 10 mağlup oldu.



Stat: Zafer Stadı

Hakemler: Can Cengiz xx, Uğur Aydoğdu xx, Yalçın Taşkınfurat xx,

Afyonspor: Emre Tosun xx, Onur Ramazan Toprak xx, Doğan Ateş xx, Mehmet Doğan xx, Seyfettin Anıl Yaşar (Görkem Güven dk. 84 ?), Yaşar xx, Savaş Tağa xx (Cihan Özkara dk. 71 x), Erhan Şentürk xx, Aykut Uluç xx, Yakup Yiğit xx, Nazmi Candoğan xx (Ferhan Evren dk. 84 ?), Okan Yıldız xx

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Kerem Çağatay xx, Umut Kaya xx, Cengiz Ötkün xx, Ömer Bozan xx (Mikail Albayrak dk. 62 x), Muhammet Fettahoğlu xx, Nafican Yardımcı xx, Eren Tokat xx (Abdülhamit Yıldız dk. 42 x), Tarık Mayhoş, Sinan Kurumuş xx (Murat Türkkan dk. 85 ?)

Gol: Sinan Kurumuş (dk. 69) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Seyfettin Anıl Yaşar, Nazmi Candoğan (Afyonspor), Salih Zafer Kurşunlu, Cengiz Ötkün, Umut Kaya, Muhammet Fettahoğlu

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