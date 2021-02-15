Afyonkarahisar’da belediye otobüsü devrildi Kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda aşırı hız kaza getirdi, 2 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Çobanlar Belediyesine ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarKonya karayolu üzeri Karaaslandı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda Ömer Özbay sevk ve idaresindeki 03 VP 801 plakalı Çobanlar Belediyesine ait yolcu otobüsü aşırı hız sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje devrildi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Harun Gül ve Beytullah Özbay yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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