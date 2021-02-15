Karahisar tünelinde yangın

Afyonkarahisar'da, Antalya, İzmir, Denizli ve Uşak bağlantı yolu üzerine bulunun Karahisar Tüneli, bir araçta çıkan yangın sonucu ulaşıma kapatıldı.
Gelişgidiş çift yönlü 2 tüplü olarak yapılan ve her biri 400 metre uzunluğunda olan tünellerin birinde, bir araçtan kaynaklanan ve henüz sebebi öğrenilemeyen bir yangın çıktı. Afyon şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan tünel dışında yoğun dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.