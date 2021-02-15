Afyonkarahisar'a beklenen kar yağışı geldi Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları da ‘0’ derecelere kadar düştü

Afyonkarahisar sabah erken saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, yapılan meteorolojik tahminlere göre ise yağış sonrası kar kalınlığının 15 santimetre olması bekleniyor.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından kent adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Kar yağışı özellikle sürücü ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağış kazaları da beraberinde getirirken çok sayıda maddi ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklıkları da azalırken kentte sıcaklık ‘0’ dereceye kadar düştü.

Yağışın ardından meteorolojiden özellikle akşam saatlerinde itibaren don uyarısında da bulunularak, sürücüler ile birlikte vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Yağış sonrası kent genelinde belediye ve karayolları ekipleri de seferber oldu. Ekipler ana arterler başta olmak üzere yolların açık kalması için kar küreme ve temizlik çalışması yaptı.

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