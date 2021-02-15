Buz pistine dönen yollarda çok sayıda araç bir birine girdi Kazaların meydana geldiği alt geçitler tuzlama yapılması için kapatıldı büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazalarda 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar kent merkezinde yağan kar sonrası yollarda oluşan buzlanmaya karşı yeterli tuzlama ve küreme çalışmaları yapılamadığı için kayan çok sayıda araç bir birine girdi. Özellikle ana arterlerin buz pistine dönmesi sonucu alt geçitler kazalar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Meteorolojinin günler öncesinde Afyonkarahisar için yaptığı hava tahminleri doğru çıkarken sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı gün boyu aralıklar ile devam etti. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice arttırırken, yağışla birlikte sıcaklığında ‘0’ derecenin altına düşmesi ile yollarda buzlanma meydana geldi. Yolların zamanında tuzlanmaması nedeniyle Atatürk Caddesinde ki Rauf Denktaş Alt Geçidi’nde buzda kayarak kontrolden çıkan 7 araç bir birine girdi. Çoğunluğu otomobil olan araçlardan birinde Yasin K., isimli şahıs yaralandı.

Kentte buzlanma nedeniyle bir başka kaza ise Adliye kavşağında meydana geldi. Burada ise buzda dolayı kayan iki otomobil çarpışırken, kazada yaralanan olmadı. Bir başka kaza ise sanayi sitesinde meydana geldi. Buradaki kazada ise ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.