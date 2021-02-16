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Afyonkarahisar’da bir çok mahallede kar esareti yaşanıyor Mahallerinde kar temizliği yapılmayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi

İHA

Afyonkarahisar’da bir çok mahallede kar esareti yaşanıyor Mahallerinde kar temizliği yapılmayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kent merkezindeki bir çok mahallede kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yetersiz yapılmasına ise vatandaşlar tepki gösterdi.
Meteorolojinin Afyonkarahisar için günler öncesinden yaptığı hava tahminleri doğru çıkarken dün itibari ile kentte kar yağışı etkili oldu. Gün boyu yağan kar sonrası kent beyaz örtüyle kaplanırken, yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışın ardından Afyonkarahisar Belediyesine bağlı ekipler karla mücadelede deyim yerindeyse sınıfta kalırken, Yarenler, Çavuşbaş, Kanlıca gibi bir çok mahallede vatandaşlar yağıştan dolayı zor anlar yaşadı. Ana arterlerin bazılarında kar küreme çalışması dahi yapılmazken bir çok mahalleye ise iş makineleri dahi girmeyince yollarda kar birikintileri oluştu. Kar temizliği yapılmayan mahallelerde ise vatandaşlar duruma tepki göstererek belediye ekiplerinin karla mücadelesini daha etkin yapmaları gerektiğini belirtti. Bazı büyük cadde ve sokaklarda ise arabalar yolda kalırken, bazı araçlar ise tuzlama olmadığı için kaydı. Kar temizlik çalışması yetersiz yapılan bölgelerde araçların yavaş ilerlemesinden dolayı ise uzun araç kuyruklarının oluşması dikkatlerden kaçmadı.

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