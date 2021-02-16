Başkan Çöl: "Huzur ve asayişin sağlanması için her türlü desteğe hazırız"

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede huzur ve asayişin daha fazla sağlanması noktasında belediye olarak güvenlik güçlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Başkan Çöl’ü makamında ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Çöl, Temiz’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek ilçede huzur ve asayişin sağlanması hususunda belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.
Temiz ise Başkan Çöl’e çalışmalarında başarılar diledi, ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.