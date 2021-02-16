Afyonkarahisar’da sömestrde çocuklar din eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından cami hizmetlerinin etkin hale getirilmesi çalışmaları kapsamında cami görevlileri çocuklarla çevrimiçi buluştu. Bu çerçevede sömestrde çocuklar sureleri, duaları ve dini bilgileri öğrendi.

3 hafta süren sömestr tatilinde çocuklar öğrendikleri dini bilgilerin yanı sıra akıllarındaki sorulara da yanıt buldu. 25 Ocak’ta başlayan ve 12 Şubat’ta sona eren buluşmanın kapanışı, pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Dumlupınar Camii’nde yapılan programa katılan İl Müftüsü Sinan Kazancı, çevrimiçi buluşmalar kapsamında çocuklarla ilgilenen tüm cami görevlilerine teşekkür etti. Müftü Kazancı, eğitime katılan çocuklara milli ve manevî değerlerle dolu ilim, irfan ve erdemli bir hayat temennisinde bulundu ve başarılarının devamını diledi.

Program, buluşmaya katılan çocuklara hazırlanan hediye ve ikramların dağıtılmasıyla sona erdi.

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