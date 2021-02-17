Odunluk yangını korkuttu

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece çıkan odunluk yangını çevrede yaşayan vatandaşları korkuttu.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yarışlı köyünde ikamet eden Memduh T.'ye ait odunluk barakasında yangın çıktı. Sebebi öğrenilemeyen yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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