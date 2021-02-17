Odunluk yangını korkuttu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece çıkan odunluk yangını çevrede yaşayan vatandaşları korkuttu.
Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yarışlı köyünde ikamet eden Memduh T.'ye ait odunluk barakasında yangın çıktı. Sebebi öğrenilemeyen yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.