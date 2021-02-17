Kuyumcuyu lokumla akıllara durgunluk verecek şekilde yarım milyon lira dolandırdılar Lokumun içine koydukları sahte altınla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar’da bir şahsı lokumun içine koydukları sahte altın ile 500 bin TL dolandıran iki kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin’de kuyumculuk yapan M.A. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı Ferit isimli bir şahıs tarafından elinde 2 kilogram altın olduğunu ve bunu satmak istediğini söylemesi üzerine Yeşilyurt köyüne geldi. İddiaya göre, burada Ferit isimli şahıs M.A.’ya satmak istedikleri ve içerisinde altının numunelerinin bulunduğu 5 adet lokumu kutu içerisinde verdi. Altınları inceleyen M.A., burada şahsa 500 bin TL para verdi. Sonrasında memleketi olan Mardin’e dönen M.A., lokum kutusunda altığı numunelerin devamı olan altını incelediğinde ise 2 kilogram ağırlığındaki altının sahte olduğunu anladı. M.A., sonrasında ise tekrara Çay ilçesine gelerek jandarmaya şikayetçi oldu. M.A.’ya dolandırıcılık olayına karışabilecek şahısların fotoğrafları gösterildiğinde ise kendini Ferit olarak tanıtan kişinin T.Ç. isimli şahıs olduğu ve yanındaki diğer kişinin ise Z.Ç., olduğu tespit edildi. Şahısların tespit edilmesinin ardından şüphelilerin evlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 13 adet 9 mermi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen T.Ç. ile Z.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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