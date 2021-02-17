Köyde uyuşturucu satan 2 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. ve E.Ö., isimli şahısların uyuşturucu madde sattıkları yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 7 gr metamfethamin, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 3 gr kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan A.S. ve E.Ö., isimli şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.