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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin Covit-19 aşısı oldu

İHA

Başkan Şahin Covit-19 aşısı oldu

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin korona virüs (Covid19) aşısının ilk dozunu İscehisar Devlet Hastanesinde yaptırdı.
Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre sırası gelen vatandaşları randevu alarak aşı olmaya davet eden Başkan Şahin, "İnşallah kurallara uyarak, bu süreci, aşılamayla en kısa zamanda atlatıp normale döneceğiz." Dedi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bilim kurulumuzun tavsiyesi üzerine ilk doz Kovid19 aşımızı yaptırdık. Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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