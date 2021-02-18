Vaka sayılarının düştüğü o ilde validen uyarı: “Rehavete kapılmaktan korkuyorum” “Hükümetimizin aldığı kurallar Afyonkarahisar’da bire bir uygulandı” “Şu an vaka çok düşük ama bu çok sinsi bir hastalık”

13 şehidin katili işte o alçak!

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Korona virüs vaka sayılarındaki düşüşle Türkiye’de ilk 10’a girerek büyük bir başarıya imza atan Afyonkarahisar’da, Vali Gökmen Çiçek vaka sayılarının azlığının umut verici olduğunu kaydederek, “Vatandaşlarımız lütfen sayı az diye rehavete kapılmasın çünkü çok sinsi bir hastalık" dedi.

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