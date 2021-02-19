Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu araçta kilo 37 gram skunk ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan ve içerisinde abancı uyruklu şahısların bulunduğu iki otomobilin birinin bagajında 1 kilo 37 gram skunk diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, AfyonkarahisarAntalya karayolu Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerine içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu 2 otomobili durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler otomobillerin birinin bagajında 1 kilo 37 gram skunk diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından araçlardaki I.T, K.I, M.T. ve M.G., gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.