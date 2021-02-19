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Kar üzerinde atlarıyla birlikte kayak yaptılar

İHA

Kar üzerinde atlarıyla birlikte kayak yaptılar

Afyonkarahisar’da bulunan Frig Vadisi’nde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri kar üzerinde atlı kayak yaptı.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine Bağlı Döğer beldesinde bulunan Frig Vadisi’nde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri farklı bir etkinliğe imza attı. Atlarıyla birlikte vadide karın keyfini çıkartan kulüp üyeleri atların ardına bağladıkları iplere tutunarak kayak yaptı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük beğeni toplayan etkinlikte atların performansı göz doldurdu.

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