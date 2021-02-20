Çiftlikteki yem karma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Afyonkarahisar'da çalıştığı çiftlikte babasına yardım eden 17 yaşındaki genç, slaj yem karma makinesi çalıştığı esnada içine düşerek feci şekilde can verdi.



Afyonkarahisar'ın Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla birlikte bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U. slaj yem dağıtma makinesine düşerek feci şekilde can verdi. Talihsiz gencin cesedini AFAD ekipler çıkardı. 17 yaşındaki gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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