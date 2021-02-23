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Kız kardeşler bir anda sırra kadem bastı 4 gün önce ortadan kaybolan biri 15 diğeri 14 yaşında olan kız kardeşler her yerde aranıyor Geçim savaşı veren ve engelli eşine bakan baba, iki kız bir anda ortadan kaybolunca adeta yıkıldı ‘Yavrum ben sizi çok seviyorum, beni kötü görmeyin’ diyerek gözyaşlarına boğulan baba çaresizliğin yüzü oldu

İHA

Kız kardeşler bir anda sırra kadem bastı 4 gün önce ortadan kaybolan biri 15 diğeri 14 yaşında olan kız kardeşler her yerde aranıyor Geçim savaşı veren ve engelli eşine bakan baba, iki kız bir anda ortadan kaybolunca adeta yıkıldı ‘Yavrum ben sizi çok seviyorum, beni kötü görmeyin’ diyerek gözyaşlarına boğulan baba çaresizliğin yüzü oldu

Afyonkarahisar’da kıt kanaat geçinerek, yoksulluk ile mücadele eden bir ailenin iki kızı birden 4 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Bir taraftan geçim savaşı veren diğer taraftan psikolojik sorunları olduğu için engelli olan eşine bakmak zorunda kalan gözü yaşlı baba, iki kızı birden ortadan kaybolunca adeta yıkıldı. Anne ve baba biri 15 diğeri 14 yaşında olan kızlarının bulunmasını istiyor.
Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Yumuk ailesinin Gülsüm (15) ve Sevda Yumuk (14) isimli kızları, geçtiğimiz 19 Şubat Cuma günü birkaç saat ara ile bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin maddi durumu kötü olduğu için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinden birine yerleştirilen kız kardeşler, yaklaşık 10 gün önce ailenin isteği üzerine kaldıkları yurttan izinli olarak çıktı. Bir süre evlerinde aileleriyle yaşayan kız kardeşlerden küçük olan Sevda Yumuk, ‘ninemi ziyarete gideceğim’ diyerek 19 Şubat Cuma günü akşama doğru evden ayrıldı. Gülsüm Yumuk ise aynı günün gecesi ailesi diğer odadayken evden kaçtı. Kızının kaçtığının birkaç saat sonra farkına varan baba Bünyamin Yumuk (48) ise hemen jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kız kardeşleri bulmak için bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekipler 4 günden bu yana kız kardeşleri ararken, gidebilecekleri bütün adresleri de araştırıyor.

“Hastaneden geldik kızlarım yok”
Olayın ardından İhlas Haber Ajansı’na konuşan ve yardım isteyen baba Bünyamin Yumuk, kızlarının başına kötü bir şey gelmeden bulunmasını istiyor. Olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olmayan baba Yumuk, “Ben çocuklarımdan Cuma gününden bu yana haber alamıyorum. Eşim psikolojik sorunlarından dolayı yüzde 80 raporlu, o gün biz kendisi ile hastaneye gittik. Bende o gün anjiyo oldum. Sonra eve geldik, çocuklar yok. 4 gündür haber alamıyorum. Çocuklarımla herhangi bir problemim yok. Yurda vermek zorunda kaldım. Zaten durumum da kötü, mecbur borcumu ödemek zorundayım” diye konuştu.

“Arkadaş ortamları da iyi değildi o yüzden de yurda verdim”
Baba Yumuk kızlarını yurda vermelerindeki en önemli gerekçelerden birisinin arkadaş ortamından uzaklaştırmak olduğunu ifade ederek, “Kızlarımı yurda verdim, oradan 10 günlük izin çıkardım ve buraya getirdim ama gittiler. Yurtta kalmayı istemiyorlardı ama durumum olmadığı için yurda bıraktım. Arkadaş ortamları da iyi değildi. Oraya da söyledim ‘laf söz dinlemiyorlar, onun için de buraya gelmiyorlar’ dedim. Bende gelmelerini istiyorum dedim ve oraya yerleştirdim. Jandarmaya haber verdim her yerde arıyorlar” dedi.

“Yavrum ben sizi çok seviyorum, beni kötü görmeyin’”
Yüzde 80 engelli raporu olan anne Cennet Yumuk (43) ise kızlarının bulunup kendilerine getirilmesini isteyerek şunları söyledi:
“Küçük kızım Sevda 34 gün önce nineme gidiyorum diye gitti ondan sonra kayboldu. Diğeri de sonra geldi ve gece gitti. Ninelerine hiç gitmemişler. Arıyoruz yoklar, haber de alamıyoruz, bilmiyoruz nereye gittiklerini. Ben bulunmalarını istiyorum çocuklarımın.”
En küçük kızları Belkıs Nurcan’ı (6) kucağına alıp kaybolan kızlarının fotoğrafını gösteren baba Yumuk’un gözyaşları için de ‘yavrum ben sizi çok seviyorum, beni kötü görmeyin’ demesi ise bir babanın çaresizliğini adeta gözler önüne serdi.

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