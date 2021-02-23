Afyonkarahisar’da bir garip duruşmaya yetişme olayı Kendisini durduran polise kimlik ve ehliyetini verip aracını yol ortasında bırakarak adliyeye kaçtı Kaçan şahıs polis kovalamacası ile adliye girişinde yakalandı

Afyonkarahisar’da kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü kendisini durduran polise ‘adliyede duruşmaya yetişeceğim’ diyerek kimlik ve ehliyetini vererek aracını da kavşağın tam ortasında bırakıp kaçtı. Şahıs, polisin kısa süreli kovalamacası ile adliye girişinde yakalandı.

İlginç olay Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 VB 088 plakalı otomobilin sürücüsü kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada bölgede uygulama yapan trafik polisleri durumu fark ederek sürücüyü durdurdu. Araçta inen ve isminin Önder Ö. olduğu öğrenilen şahıs bir anda cüzdanından kimlik ve ehliyetini çıkarıp polisin eline tutuşturarak ‘benim adliyede davam, duruşmam var yetişmem gerekiyor’ diyerek aracını kavşağın tam ortasında bırakarak kaçmaya başladı. Durumu gören trafik polislerinden birisi şahsı kovalamaya başlarken bir diğeri olayı telsizden anons ederek adliyeye gelmesi halinde şüphelinin yakalanması için binada görev yapan polislere seslendi. Bunun üzerine adliye noktada görevli polis ekipleri şahsı kapı girişinde yakaladı. Şahıs ardından aracının başına getirildi. Önder Ö., isimli şahıs tüm bu olanlara rağmen aracını bulunduğu yerden kaldırmayınca polis olay yerine çekici çağırdı. Bölgeye gelen çekici yardımıyla otomobil otoparka götürülürken, şahsa kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere ilgili trafik kanunlarından ceza yazıldı.

Önder Ö. isimli şahsın adliyedeki Asliye Ceza Mahkemelerinden birinde davasının olduğu ve davaya yetişmek için böyle bir şey yaptığı öğrenildi.

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