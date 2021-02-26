Afyonkarahisar Belediyesi’nde zam bilmecesi sürüyor Afyon Belediyesi çalışanları gelecek zamma göre ‘zeybek’ oynamayı bekliyor Yeni yılın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen bin 500 çalışanın maaşlarının ne kadar olacağı halen netlik kazanmadı

Belediyeİş Sendikası’nın Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin, Afyonkarahisar Belediyesi’nde sendikalarına üye yaklaşık bin çalışanın maaşlarına zam yapılması ve toplu sözleşme masasına oturmak için bakanlıktan yetki gelmesini beklediklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Belediyesi şirketlerinde çalışan bin 500’e yakın işçi dört gözle maaşlarına gelecek zamları beklerken, sendika ise toplu görüşme için yetki bekliyor. Kentte bir çok belediye başkanı inisiyatif kullanarak asgari ücrette açıklanan zam oranında sonra çalışanlara zam müjdesi verirken, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise henüz yeni dönem zammı hakkında açıklama yapmadı. Afyonkarahisar Belediyesi’ne bağlı AFBELSAN ve YÜNTAŞ’ta çalışan işçilerin maaşlarına 2021 yılı zamları henüz yapılmazken, bin 500’e yakın çalışanın maaşlarının yeni dönem asgari ücrete endekslendiği ve buna ilave olarak AGİ ve çeşitli destekler ile maaşlarının 3 bin3 bin 100 TL arasında değiştiği belirtildi. Yeni yılın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen işçilerin maaşlarının ne kadar olacağı halen netlik kazanmadı.



Sendika yetkiyi bekliyor

Bin 500’e yakın çalışan arasında bine üyesi bulunan Belediyeİş Sendikası’nın Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin, çalışanların maaşlarına zam yapılması için toplu sözleşme masasına oturmak için Bakanlıktan yetki gelmesini beklediklerini ifade etti. Başkan Şahin, yetkinin ise önümüzdeki aylarda gelebileceğini kaydetti.



“Çalışanlar Başkan Zeybek’in ağzından çıkacak zam oranını bekliyor”

Kentte bir çok ilçe belediye başkanı sendika ile toplu sözleşme yapmaksızın yeni yıl maaş zam oranlarını açıklarken, Başkan Zeybek ise henüz zam oranları ile ilgili bir açıklama yapmadı. Belediye zam kararı almayınca işçilerin maaşları yasal olarak yeni dönem asgari ücrete endekslenip eski dönemde olan çeşitli sosyal yardımlar ile 3 bin ila 3 bin 100 TL arasına maaş almaya başladı. Durumdan şikayet eden çalışanlar, dört gözle Başkan Zeybek’in ağzından çıkacak zam oranını beklediklerini anlattılar.

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