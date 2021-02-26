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Afyonkarahisar’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı Kazazede yaşlı adam kenarda oturarak yaralıların kurtarılmasını izledi

İHA

Afyonkarahisar’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı Kazazede yaşlı adam kenarda oturarak yaralıların kurtarılmasını izledi

Afyonkarahisar'da iki aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında AfyonkarahisarKonya yolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Yeşilay’ın kullandığı 03 KL 981 plakalı otomobil ile Ahmet Çankaya’nın sevk ve idaresindeki 03 AY 245 plakalı kamyonet kavşağa geldikleri sırada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüleri Elif Yeşilay ve Ahmet Çankaya ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edilirken, Ahmet Çankaya’nın yanında yolcu olarak bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla anlatan 90 yaşlarındaki Mustafa Çakar isimli yaşlı vatandaş ayakta duramayarak yaralıların kurtarılma anını oturarak izledi. Kaza anını da anlatan Çakar, ne olduğunu anlamadığını ve bir anda kazanın meydana geldiğini söyledi. Çakar, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından omzuna boyunluk takılarak ambulansa bindirildi.
Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca kapalı olan yolu araları çekici yardımı ile kaldırarak trafiğe açtı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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