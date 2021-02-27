'Koca köprü' 2 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor Roma döneminden kalma köprü fotoğraf çektirmek isteyenlerin adresi

Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin yıllık tarihi “Koca Köprü” Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde bir taraftan tarihe ışık tutarken bir taraftan da tarihi mekanda fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

İscehisar’da bulunan ve ilçenin adeta bir sembolü haline gelen “Koca Köprü” 2 bin yıllık tarihi dokusunu korumaya devam ediyor. Tarihe ışık tutan koca köprü ilçe halkı tarafından sıkça kullanılırken yerli ve yabancı misafirlerin de ilgi odağı oluyor. İscehisar çayı üzerinde Romalılar tarafından milattan önce 312 yılında yaptırılan “Koca Köprü” üzerinde dönemin izlerini taşıyan motif ve yazılar bulunuyor. Kemer görünümüyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin adresi olan köprü güneşin doğuş ve batış anlarında ortaya eşsiz bir manzara çıkarıyor.



Roma şaheseri köprü dikkat çekiyor

2017 yılında Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü tarafından tarihi dokusuna uygun olarak restorasyonu gerçekleştirilen koca köprü 60 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğindeki yapısıyla göz dolduruyor. Köprünün, dönemin Roma İmparatoru tarafından büyük blok kesme taştan yapıldığı iki kaya üzerine oturtulmuş tek kemerli köprü olduğu biliniyor. Roma mühendislik sanatının teknik bir şaheseri olarak tarihe geçen köprü dokusuna koruma devam ediyor.

İlçe vatandaşlarında İrfan Güzeldemir yaptığı açılamada, tarihe merakı olanların zaman zaman bu köprüyü ziyaret ettiklerini söyledi. Güzeldemir, “57 yıldır ben burada yaşıyorum. Bu mekan bir dönem bazı kişiler tarafından tahrip edildi ve ya deforme oldu yıllar içinde. Daha sonra bu köprü restore edildi. Şuan çok güzel bir görünümü var" dedi.

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