Sipariş verdiği çiğ köfte istediği gibi gelmeyince çalışanı darp etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sipariş verdiği çiğ köfte istediği gibi gelmeyince çalışanı darp etti

İHA

Sipariş verdiği çiğ köfte istediği gibi gelmeyince çalışanı darp etti

Afyonkarahisar’da bir çiğ köfteciye gelen şahıs, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle elindeki çiğ köfte dürümünü fırlatarak çalışanı darp etti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Alınan bilgilere göre, olay 23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir çiğ köftecide meydana geldi. Çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde hazırladığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş., eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra G.Ş., küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, yumruklamaya başladı. Kendisini korumaya çalışan Y.K., saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş., yediği dürümün parasını vererek, işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi de bıraktığı öğrenildi. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
İşletme müdürü Turgut Tosun, gerekli işlemlerin yapıldığını ifade ederek, çalışan Y.K’yı darp eden şahıstan şikayetçi olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karısını çocuklarının gözü önünde vuran koca tutuklandı
YEREL HABERLER Karısını çocuklarının gözü önünde vuran koca ...
Maden suyu yüklü tır devrildi, tonlarca madensuyu araziye saçıldı
YEREL HABERLER Maden suyu yüklü tır devrildi, tonlarca madensuyu ...
'Koca köprü' 2 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor Roma döneminden kalma köprü fotoğraf çektirmek isteyenlerin adresi
YEREL HABERLER 'Koca köprü' 2 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık ...
Kavga sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kavga sırasında kalp krizi geçirerek hayatını ...
Aslankaya Açık Hava Tapınağı yüzyıllardır ihtişamını koruyor Defineciler tarafından tahrip edilen anıtta her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı
YEREL HABERLER Aslankaya Açık Hava Tapınağı yüzyıllardır ihtişamını ...
Bacada çıkan yangın eve sıçradı, 2 oda yanarak kullanılamaz hale geldi Yangını söndürmek isteyen ev sahipleri başarılı olamayınca kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardılar
YEREL HABERLER Bacada çıkan yangın eve sıçradı, 2 oda yanarak ...
Afyonkarahisar’daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü Karısını 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü Araçla seyahat eden çift arasında çıkan tartışmada öfkeli koca karısını başından vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’daki kadın cinayetinin detayları ...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Afyonkarahisar’da Başkan Erbaş: “Bizim sevgiye de çok ihtiyacımız var”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ...
Afyonkarahisar’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı Kazazede yaşlı adam kenarda oturarak yaralıların kurtarılmasını izledi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da iki araç çarpıştı: 7 ...
Yol kenarında kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Afyonkarahisar Belediyesi’nde zam bilmecesi sürüyor Afyon Belediyesi çalışanları gelecek zamma göre ‘zeybek’ oynamayı bekliyor Yeni yılın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen bin 500 çalışanın maaşlarının ne kadar olacağı halen netlik kazanmadı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi’nde zam bilmecesi ...
Polisin kumar baskını sırasında iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Polisin kumar baskını sırasında iskambil kağıtlarını ...
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi adliyeye ...