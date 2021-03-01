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Hem şampiyon hem sanatçı Emekli boksör mermerden yaptığı figürler ile görenleri mest ediyor Mermer atıklarından görenleri hayran bırakacak sanat eserleri yapıyor

İHA

Hem şampiyon hem sanatçı Emekli boksör mermerden yaptığı figürler ile görenleri mest ediyor Mermer atıklarından görenleri hayran bırakacak sanat eserleri yapıyor

Afyonkarahisar’da 7 yıldır mermer atıklarını işleyerek birer sanat eserine dönüştüren Muay Thai dünya şampiyonu Mehmet Atay, Almanya, Rusya, İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sipariş alıyor.
Kayserili 59 yaşındaki Mehmet Atay çocukluk yıllarında efsane boksör Muhammet Ali Clay'dan etkilenerek dünya şampiyonu olmak için kolları sıvadı. Atay, çok çalıştı ve dünya Muay Thai boks şampiyonu olmayı başardı. Ömrünü boksa ve spora adayan Atay, son yıllarda yaptığı antrenörlüğü bırakarak her zaman gönlünde yatan mermerden figürler, heykeller yapma sanatını icra etmek için Afyonkarahisar’a geldi. 7 yıl önce Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine yerleşen Atay, burada hayvanların ve tarihte iz bırakan liderlerin heykelini yapmaya başladı. Atay, goril, kurt, aslan, yılan ve dünyada iz bırakmış liderlerin heykellerini atık mermerleri yontarak ortaya çıkarıyor. Heykellerini daha çok çekiç, murç kullanarak yapan Atay’ın en büyük hedefi Türk tarihi liderlerinden oluşan bir koleksiyon yapmak.

"Almaya kurulacak antik Roma kenti için 30 heykel yapacağım"
Mehmet Atay yaptığı açıklamada bütün ömrünü spora verdiğini ifade ederek, eski dünya Muay Thai şampiyonu olduğunu söyledi. Sporculuk hayatına nokta koyduktan sonra gönlünün mesleği resim ve heykeltıraşlığa yöneldiğini aktaran Atay şöyle konuştu:
“Mermerin merkezi İscehisar olduğu için İscehisar’a geldim 7 yıl oldu. Burada kimi zaman yurt dışından kimi zaman yurt içinden aldığımı siparişlerle mermer yontuyorum. Sonuçta taş işçiliği çoğunlukla da sipariş üzerine çalışıyorum. Rusya’ya da yaptık birkaç heykel. Hala orası için yapılacak heykeller var. Almanya’ya var mesela. Almanya’ya antik Roma kenti kurulacak. Ora için yapılacak 30 heykel görüşmemiz var. Görüştük ama şu an pandemiden dolayı bunların hepsi beklemede.”

“Ben sadece fazlalıkları yontuyorum”
Her bir heykel için 15 gün 3 ay arasında zaman harcadığını aktaran Atay, “Her bir heykelin kendine göre çalışma durumu var. Ortalama 15 gün ile 23 ay kadar süren heykeller var. Önce sevmek diyorum ben. Tüm meslekler için geçerli diye düşünüyorum. Ben de bu mesleği seviyorum. Zaten bu meslek ben de Allah vergisi. Bana soruyorlar, ‘Bu meslek zor mu’ diye. Bana göre zor değil, ben sadece fazlalıkları yontup atıyorum” dedi.

“Çırak yetiştiremiyorum”
7 yıldır İscehisar’da bu mesleği icra ettiğini ancak hiç usta yetiştiremediğini aktaran Atay, “Daha öncesinde gelen gidenler oldu. Fakat hiç uzun süreli yanımda kalan olmuyor. Gençlere sanırım bu iş zor geliyor. Ben aslında istiyorum birisini yetiştirmek. Ben öldüğüm bu mesleği yapan kişi kalmayacak. Yeni ustalar yetişse güzel olur” diye konuştu.
Öte yandan Atay atölyesinde mermer yontma işinden fırsat buldukça boks yapmak için hazırladığı kum torbasını yumruklayarak stres atıyor.

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