Afyonkarahisar’da 'AKİS' toplantısı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘İzleme Sistemi (AKİS) ve ArGe Okulu Projesi’ toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve tüm birimlerin stratejik plandan sorumlu şefler katıldı. Afyon Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Afyonkarahisar İzleme Sistemi anlatıldı. Yalçın proje ile ilgili yaptığı açıklamada, AKİS’in kente her alanda destek sağlayacağını söyledi. Yalçın şöyle devam etti:

“ArGe Okulu Projesi ve AKİS (Afyonkarahisar İzleme Sistemi) ilimize her anlamda katkı sağlayacak ve önemsediğimiz bir projedir. Projemizin modüllerine bakıldığında eğitim öğretimi geniş bir açıdan değerlendirmemiz kolaylaşmaktadır. Eğitimöğretimin saç ayaklarını da içine alarak yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı her alanda eğitime destek veren önemli bir projedir. Amacımız Covıd19 salgın sürecinde öğrenci, öğretmen ve velilerimizi de dahil ederek eğitim öğretime devam etmektir. Akademik başarının takibi özenle yapılarak sistem üzerinden görüntülenerek çıktıları çok kısa sürede değerlendirilebilecektir. Bununla birlikte öğretmenlerimize de çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler verilecektir. Veli eğitimleri modülümüz Afyonkarahisar’da bulunan velilere farklı konularda eğitim hizmetleri sağlayarak akademik ve sosyal hayatta sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla proje kapsamında gerçekleştirilecek çevrimiçi eğitimler bütünsel bir yaklaşımla hem velilerin hem de öğrencilerin sorunlarına çözüm yolları sunacak şekilde planlandı” dedi.

